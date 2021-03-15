Пекин решил сотрудничать с оккупированным Крымом. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что это – реакция на возвращение предприятия "Мотор Сич" в собственность украинского народа. В то же время МИД Китая призвал не политизировать деловые отношения с оккупированным полуостровом.

По информации депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича китайские бизнесмены договорились налаживать отношения с предприятиями полуострова.

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Что говорят в ОПЗЖ

Китай долгое время сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и отправил туда представительную комиссию во главе с членами экспортно-импортной комиссии Пекина "для развития партнерских отношений",

– написал нардеп.

По его словам, китайцы готовы сотрудничать в области туризма и вкладывать в курортный бизнес. Такие шаги представитель ОПЗЖ считает ответом Китая на позицию Украины по "Мотор Сич".

Как это объясняет Китай

Китайское Министерство иностранных дел призвало не политизировать деловые отношения китайских компаний с оккупированным Крымом.

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