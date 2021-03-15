Китай заводит бизнес в оккупированный Крым
Пекин решил сотрудничать с оккупированным Крымом. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что это – реакция на возвращение предприятия "Мотор Сич" в собственность украинского народа. В то же время МИД Китая призвал не политизировать деловые отношения с оккупированным полуостровом.
Источник:24 канал
По информации депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича китайские бизнесмены договорились налаживать отношения с предприятиями полуострова.
Читайте также Завод раздора: почему Украина решила национализировать "Мотор Сич"
Что говорят в ОПЗЖ
Китай долгое время сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и отправил туда представительную комиссию во главе с членами экспортно-импортной комиссии Пекина "для развития партнерских отношений",
– написал нардеп.
По его словам, китайцы готовы сотрудничать в области туризма и вкладывать в курортный бизнес. Такие шаги представитель ОПЗЖ считает ответом Китая на позицию Украины по "Мотор Сич".
Как это объясняет Китай
Китайское Министерство иностранных дел призвало не политизировать деловые отношения китайских компаний с оккупированным Крымом.
Ситуация относительно предприятия "Мотор Сич": последние новости
- Совет нацбезопасности и обороны на заседании 11 марта решил вернуть в собственность государства предприятие "Мотор Сич".
- На ситуацию отреагировали в Китае. Представитель МИД Чжао Лицзянь отметил, что интересы китайских компаний должны быть защищены в соответствии с законом.
- Ранее попытки китайцев получить в собственность "Мотор Сич" неоднократно блокировались Антимонопольным комитетом Украины. Китайские инвесторы угрожали иском в международный арбитраж.
- Размер иска увеличили до 3,6 миллиарда долларов. В январе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции на 3 года против компаний Ван Цзина – ключевого владельца Skyrizon - Beijing Xinwei Technology Group.
Поделиться новостью