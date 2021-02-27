В черновицкой городской клинической больнице 27 февраля вспыхнул пожар, в котором погиб человек. Мэр Черновцов заявил, что возгорание не связано с электропроводкой, а кислородный баллон не взрывался.

По словам Кличука, пожар удалось сразу же локализовать, поэтому соседние палаты не пострадали.

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Однако там пока что ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы.

Что могло вызвать пожар

Причины возгорания пока выясняют, но можно уже наверняка сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было,

– рассказал мэр.

Он попросил проверять информацию прежде чем распространять ее, ведь слухи и паника точно никому не помогут.

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