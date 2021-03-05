Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность группы людей в Кировоградской области, которые создавали незаконные органы местной власти. Злоумышленники пытались сформировать "альтернативные" органы, которые дублировали названия настоящих ОТО.

По данным СБУ, организаторы незаконной структуры разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения для ее легализации. Они также создали страницу в одной из соцсетей, где призвали местных жителей присоединиться к псевдогосударственными образованиям.

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Как сообщили в СБУ, организаторы от имени незаконных ОТО присылали письма предприятиям и учреждениям с требованием передать имущество на баланс. Злоумышленники хотели, чтобы такие действия привели к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Правоохранители провели обыски и изъяли технику и документы новообразованных "органов местной власти", подтверждающих их противоправную деятельность.



Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски / Фото СБУ

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По данным СБУ, пока что по делу продолжается следствие. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.