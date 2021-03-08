У селі Знам'янка, що у Кіровоградській області, вранці 8 березня спалахнула пожежа в 1-поверховому будинку. У результаті займання загинула літня жінка та її онук.

До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 8 березня, о 06:00. Займання сталося в 1-поверховому житловому будинку на вулиці Українській у місті Знам'янка. Читайте також На Львівщині вщент згорів дерев'яний будинок: загинув чоловік – фото Деталі пожежі на Кіровоградщині На момент прибуття пожежників в одній із кімнат будинку горіли речі домашнього вжитку.

Площа займання становила 3 квадратних метри.

становила 3 квадратних метри. О 07:16 пожежу вдалося локалізувати, а о 07:28 – ліквідувати.

Гасили вогонь 9 рятувальників, вони використовували 2 одиниці техніки. Жертв не вдалося уникнути Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла 70-річної жінки та її 26-річного онука. Причини займання наразі з'ясовують. Зверніть увагу! У Києві в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. В результаті трагічного інциденту загинули 3 людини.

На Кіровоградщині у пожежі загинули 2 людей / Фото ДСНС Пожежа спалахнула у селі Знам'янка: дивіться карту