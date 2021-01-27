В Светловодске, что на Кировоградщине, 27 января спасли рыбака, который дрейфовал на льдине в акватории Кременчугского водохранилища. Спасатели доставили на берег мужчину, который находился в 500 метрах от берега.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Инцидент произошел в 12 утра. После получения сообщения на спасение человека выехали водолазы и спасатели.

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Спасение рыбака, который дрейфовал на льдине

"Для оказания помощи на место происшествия выехали водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения областного ГСЧС и спасатели 17-й пожарно-спасательной части Светловодска", – говорится в сообщении ГСЧС.

Рыбак дрейфовал на льдине в акватории Кременчугского водохранилища примерно в 500 метрах от берега. Спасатели доставили мужчину на надувной лодке.



На Кировоградщине спасли мужчину, который дрейфовал на льдине / Фото пресс-службы ГСЧС

Как выяснилось, спасенный – 72-летний житель Кременчуга Полтавской области. Мужчина рыбачил возле села Недогарки. Однако впоследствии льдину, на которой он расположился, оторвало течением.



72-летнего рыбака доставили на берег на надувной лодке / Фото пресс-службы ГСЧС

Как спасатели доставили на берег мужчину, который оказался на льдине: видео