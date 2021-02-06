Кировоградщина возглавляет украинский антирейтинг по показателю заболеваемости раком. В 2020 году недуг диагностировали почти у 4,5 тысяч жителей области.

Местные медики не устают повторять – при таких условиях проверяться на онкомаркеры стоит хотя бы раз в год. Ведь чем раньше выявить рак, тем легче его лечить.

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У женщины обнаружили рак молочной железы

О неутешительном диагнозе Инна Прокопчук узнала в мае 2020 года. Тогда ее начал беспокоить дискомфорт в груди. Обследование подтвердило самые страшные догадки. У внешне здоровой женщины – рак молочной железы на второй стадии.

Во время первого курса лечения я прошла 3 курса химиотерапии. После этого у меня была операция. Затем я прошла еще 5 курсов химиотерапии,

– рассказала Прокопчук.

Впереди у нее 20 сеансов лучевой терапии. Один сеанс длится примерно 2 минуты. Специальные ионизирующие лучи точечно уничтожают раковые клетки.



Рак молочной железы – на 1 месте в Украине / Фото Getty Images

"Мы сначала делаем разметку. Смотрим, где какие поля должны быть, какая глубина этих полей облучения, сколько секунд нужно, чтобы она получила ту нужную дозу", – отметила врач-радиолог Светлана Гардашникова.

Этот вид рака – на 1 месте среди онкозаболеваний

Рак молочной железы на 1-м месте в Украине среди всех видов онкозаболеваний. Ежегодно его выявляют у более 16 тысяч женщин. Спровоцировать болезнь может:

плохая экология;

вредные привычки;

стресс.

Не последнюю роль играет и наследственность. Гардашникова отметила, что ультразвуковое исследование нужно делать раз в год, если нет никаких жалоб.

Единственный онкоцентр в области

Онкоцентр – единственное в области государственное учреждение, где лечат больных раком. Онкотерапию там получают примерно 300 пациентов. Из областного бюджета в год на нужды центра выделяют не менее 75 миллионов гривен. Но этой суммы не хватает, чтобы обновить оборудование, которое не меняли десятилетиями.

У нас аппараты не менялись с 1991 и 1978 годов. Пришло время, когда надо заменить аппаратуру на более новую, потому что ее уже нельзя модернизировать,

– заметил генеральный директор областного онкоцентра Константин Ярынич.

Техногенные источники радиации

Уранодобывающие шахты Кировоградщины – еще один источник онконебезопасности. Всего этих рудников – 4. Каждый из них систематически нарушает природоохранное законодательство: в частности загрязняют воду токсичными отходами.



Гендиректор онкоцентра / Фото из Фейсбука Константина Ярынича

Даже штрафы в несколько сотен тысяч гривен ситуацию не спасают. Отсутствует в области и четкая программа радиационной защиты населения. Усилиями экозащитников комиссию, которая будет разрабатывать такую программу, уже сформировали в обладминистрации.

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Впрочем, утвердят ли документ в 2021 году – не известно. Между тем медики прогнозируют, если не принять меры, погибших от рака в области может увеличиться вдвое – уже до конца этого года.