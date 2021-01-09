В Кировоградской области 8 января произошло 3 пожара: есть жертвы – фото
В Кировоградской области в течение 8 января 2021 года спасатели трижды выезжали на тушение пожара в частных домах. Во время одного из них погибла 89-летняя владелица квартиры.
Пожары в домах Кировоградской области
Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание совместно с местными пожарными командами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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►Первый пожар
8 января в 08:12 к спасателям поступило сообщение о возгорании дома на улице Демьяна Бедного в селе Губовка Компанеевского района. Спасатели установили, что горит 2 квадратных метра перекрытия дома.
Пожар локализовали в 09:53, а в 10:05 – полностью ликвидировали.
►Второй пожар
В 16:19 загорелся дом на улице Ватутина в селе Лозоватка Александрийского района. Помещение горело на площади 70 метров квадратных. Спасатели ликвидировали огонь в 17:55.
В Кировоградской области спасатели тушили 3 пожара в жилых домах / Фото ГСЧС Кировоградской области
►Третий пожар
Ночью 9 января загорелась кровать и вещи домашнего обихода в жилом доме улицы Котляревского в поселке Новоархангельск.
Во время тушения пожара спасателями нашли тело погибшей 89-летней владелицы дома. Огонь тушили в течение 1 часа.
Сейчас специалисты устанавливают причины всех пожаров.
В одном из домов обнаружили тело погибшей женщины / Фото ГСЧС Кировоградской области
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