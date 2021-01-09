В Кировоградской области в течение 8 января 2021 года спасатели трижды выезжали на тушение пожара в частных домах. Во время одного из них погибла 89-летняя владелица квартиры.

Пожары в домах Кировоградской области

Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание совместно с местными пожарными командами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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►Первый пожар

8 января в 08:12 к спасателям поступило сообщение о возгорании дома на улице Демьяна Бедного в селе Губовка Компанеевского района. Спасатели установили, что горит 2 квадратных метра перекрытия дома.

Пожар локализовали в 09:53, а в 10:05 – полностью ликвидировали.

►Второй пожар

В 16:19 загорелся дом на улице Ватутина в селе Лозоватка Александрийского района. Помещение горело на площади 70 метров квадратных. Спасатели ликвидировали огонь в 17:55.



В Кировоградской области спасатели тушили 3 пожара в жилых домах / Фото ГСЧС Кировоградской области

►Третий пожар

Ночью 9 января загорелась кровать и вещи домашнего обихода в жилом доме улицы Котляревского в поселке Новоархангельск.

Во время тушения пожара спасателями нашли тело погибшей 89-летней владелицы дома. Огонь тушили в течение 1 часа.

Сейчас специалисты устанавливают причины всех пожаров.



В одном из домов обнаружили тело погибшей женщины / Фото ГСЧС Кировоградской области