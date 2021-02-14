Собачий нос – знает: в Кинологическом учебном центре похвастались достижениями воспитанников
Благодаря службе собак на государственных границах, ежегодно обнаруживают контрабанду. Кинологи учат выявлять собак не только запрещенные товары, но и коронавирус. Также существуют различные собачьи профессии, которые подбирают псам в соответствии с их "естественным талантом".
Источник: "Кордон.UA" на 24 канале
Собаки обладают различными профессиями, как и люди. Правда, для этого им не надо изучать учебники. Природные таланты четвероногих тщательно оттачивают особой дрессировкой.
В предыдущем выпуске Выдворение из Украины: как возвращали домой мигрантов из Шри-Ланки
Профессии собак
Среди известных собачьих профессий выделяют следующие:
- поводыри;
- пожарные;
- охотники;
- следователи.
Для пограничника собака не просто "друг", а надежный партнер и незаменимый помощник в службе. Собаку, которая отзывалась на имя Теро, безжалостно убили. Кинолог нашел своего помощника мертвым в подвале собственного дома. Очевидно, разъяренные контрабандисты решили таким образом отомстить врагу.
Собака Теро
При жизни собака Теро раскрыла немало контрабандистских преступлений.
- В мае 2016 года на пункте пропуска "Лужанка", на украинско-венгерской границе, Теро не пропустил через границу украинца с дипломатическим паспортом. Выяснилось, что микроавтобус набит сигаретами.
- В июне 2020 года пес снова "нанюхал" дипломатов на границе с Румынией. В пункте пропуска "Дякове" 2 диппредставителей из Монголии пытались вывезти из Украины почти 30 тысяч пачек сигарет.
Те случаи еще раз подтверждают незаменимую роль четвероногих помощников на границе. Однако настоящий залог успеха – это командная работа.
Пограничный пес Теро / Скриншот с видео
Секрет сотрудничества с животным
Как рассказал начальник отдела кинологического обеспечения администрации Госпогранслужбы Михаил Вдовенко, взаимодействие кинолога с собакой позволяет выявить контрабандные или запрещенные товары.
В Пограничной службе собак обучают по двум направлениям: специальные и розыскные.
- Специальные: ищут запрещенные вещества. В частности наркотики, оружие, взрывчатку или сигареты.
- Поисковые: ловят желающих незаконно пересечь границу – нелегальных мигрантов или контрабандистов.
Существует еще одна "собачья" профессия, о которой мало кто знает. Это – поисково-штурмовые собаки. Их не спугнуть ни выстрелами, ни взрывами. Главная их задача – найти, обезоружить и задержать преступников. Спасая своих коллег-спецназовцев, пес-штурмовик без колебаний пойдет и в огонь, и под пули.
Все занятия должны быть динамичными, с большим количеством различных сильнодействующих на собаку раздражителей. Собака должна быть подвижной, уметь преодолевать различные препятствия, не бояться выстрелов, атаковать человека с оружием и т.д.,
– рассказал Вдовенко.
Собаки и COVID-19
По примеру Европейского Союза, Украина начинает эксперимент по выявлению больных COVID-19 с помощью служебных собак. По словам ученых, инфицированные этим вирусом имеют специфический запах.
Как рассказал Вдовенко, в аэропортах и пунктах пропуска у людей будут брать мазки из шеи. Если собака почувствует запах больного человека, то она сработает, "обозначит каким-то способом". Весь процесс исключает любые контакты собаки с больным, поэтому шансы заразиться – фактически нулевые.
Достижения собак в 2021 году
Обучают пограничных собак в кинологическом учебном центре на Львовщине. Именно здесь они становятся настоящими профессионалами. В феврале 2021 года на пункте пропуска "Сенькивка" на Черниговщине, четырехлапая помощница Лола нашла у мужчины – 300 граммов марихуаны.
Кинолог с собакой / Скриншот с видео
Похожий случай произошел недавно и в Харьковской области, в пункте пропуска "Гоптивка". Пограничный пес нашел наркотический тайник у жителя оккупированного Донецка. В итоге – 26 скрытых таблеток с амфетамином.
Также в выпуске:
- В 2020 году во время патрулирования в территориальных водах Украины пограничники изъяли более 63 километров запрещенных сетей и почти 15 тонн рыбы и морепродуктов. Такой незаконный вылов рыбы приводит к вымиранию отдельных видов животных.
- В Госпогранслужбе появилась супермашина. Ее уникальные возможности обеспечивают высокоточное оборудование и теперь поддельные документы можно определять мгновенно и на месте.
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