Благодаря службе собак на государственных границах, ежегодно обнаруживают контрабанду. Кинологи учат выявлять собак не только запрещенные товары, но и коронавирус. Также существуют различные собачьи профессии, которые подбирают псам в соответствии с их "естественным талантом".

Источник: "Кордон.UA" на 24 канале

Собаки обладают различными профессиями, как и люди. Правда, для этого им не надо изучать учебники. Природные таланты четвероногих тщательно оттачивают особой дрессировкой.

В предыдущем выпуске Выдворение из Украины: как возвращали домой мигрантов из Шри-Ланки

Профессии собак

Среди известных собачьих профессий выделяют следующие:

поводыри;

пожарные;

охотники;

следователи.

Для пограничника собака не просто "друг", а надежный партнер и незаменимый помощник в службе. Собаку, которая отзывалась на имя Теро, безжалостно убили. Кинолог нашел своего помощника мертвым в подвале собственного дома. Очевидно, разъяренные контрабандисты решили таким образом отомстить врагу.

Собака Теро

При жизни собака Теро раскрыла немало контрабандистских преступлений.

В мае 2016 года на пункте пропуска "Лужанка", на украинско-венгерской границе, Теро не пропустил через границу украинца с дипломатическим паспортом. Выяснилось, что микроавтобус набит сигаретами.

В июне 2020 года пес снова "нанюхал" дипломатов на границе с Румынией. В пункте пропуска "Дякове" 2 диппредставителей из Монголии пытались вывезти из Украины почти 30 тысяч пачек сигарет.

Те случаи еще раз подтверждают незаменимую роль четвероногих помощников на границе. Однако настоящий залог успеха – это командная работа.



Пограничный пес Теро / Скриншот с видео

Секрет сотрудничества с животным

Как рассказал начальник отдела кинологического обеспечения администрации Госпогранслужбы Михаил Вдовенко, взаимодействие кинолога с собакой позволяет выявить контрабандные или запрещенные товары.

В Пограничной службе собак обучают по двум направлениям: специальные и розыскные.

Специальные: ищут запрещенные вещества. В частности наркотики, оружие, взрывчатку или сигареты.

Поисковые: ловят желающих незаконно пересечь границу – нелегальных мигрантов или контрабандистов.

Существует еще одна "собачья" профессия, о которой мало кто знает. Это – поисково-штурмовые собаки. Их не спугнуть ни выстрелами, ни взрывами. Главная их задача – найти, обезоружить и задержать преступников. Спасая своих коллег-спецназовцев, пес-штурмовик без колебаний пойдет и в огонь, и под пули.

Все занятия должны быть динамичными, с большим количеством различных сильнодействующих на собаку раздражителей. Собака должна быть подвижной, уметь преодолевать различные препятствия, не бояться выстрелов, атаковать человека с оружием и т.д.,

– рассказал Вдовенко.

Собаки и COVID-19

По примеру Европейского Союза, Украина начинает эксперимент по выявлению больных COVID-19 с помощью служебных собак. По словам ученых, инфицированные этим вирусом имеют специфический запах.

Как рассказал Вдовенко, в аэропортах и ​​пунктах пропуска у людей будут брать мазки из шеи. Если собака почувствует запах больного человека, то она сработает, "обозначит каким-то способом". Весь процесс исключает любые контакты собаки с больным, поэтому шансы заразиться – фактически нулевые.

Достижения собак в 2021 году

Обучают пограничных собак в кинологическом учебном центре на Львовщине. Именно здесь они становятся настоящими профессионалами. В феврале 2021 года на пункте пропуска "Сенькивка" на Черниговщине, четырехлапая помощница Лола нашла у мужчины – 300 граммов марихуаны.



Кинолог с собакой / Скриншот с видео

Похожий случай произошел недавно и в Харьковской области, в пункте пропуска "Гоптивка". Пограничный пес нашел наркотический тайник у жителя оккупированного Донецка. В итоге – 26 скрытых таблеток с амфетамином.

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