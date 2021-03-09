В киевском СИЗО осужденные спят по очереди и живут в антисанитарии
Офис омбудсмена осуществил повторный мониторинг Киевского следственного изолятора. Работники ведомства выявили множество нарушений законодательства по обращению с осужденными и взятыми под стражу.
Источник:Офис омбудсмена
Что происходит в СИЗО
Люди в СИЗО спят по очереди или на полу. Все потому, что в камерах не хватает спальных мест.
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- Камеры не снабжены должным искусственным освещением.
- На окнах слишком много решеток.
- Стены камер влажные и покрыты грибком.
- В камерах нет вентиляции, а заключенные курят. Из-за этого нет доступа к свежему воздуху.
- Боксы сборного отделения не отапливают.
Не разрешают общаться с родными
Администрация СИЗО нарушает права осужденных на контакты с внешним миром. В частности арестованным не разрешают совершать телефонные звонки. Также запретили звонить и тем, кто отбывает пожизненное наказание. По закону, они могут звонить в выходные и праздничные дни.
Работники Офиса омбудсмена также выявили многочисленные факты бесплатного труда осужденных. Люди выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.
По результатам мониторингового визита СИЗО ведомство направит соответствующее письмо в Министерство юстиции. В нем укажут выявленные нарушения прав заключенных и предоставят рекомендации по их устранению.
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