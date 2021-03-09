Офис омбудсмена осуществил повторный мониторинг Киевского следственного изолятора. Работники ведомства выявили множество нарушений законодательства по обращению с осужденными и взятыми под стражу.

Что происходит в СИЗО

Люди в СИЗО спят по очереди или на полу. Все потому, что в камерах не хватает спальных мест.

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Камеры не снабжены должным искусственным освещением.

На окнах слишком много решеток.

Стены камер влажные и покрыты грибком.

В камерах нет вентиляции, а заключенные курят. Из-за этого нет доступа к свежему воздуху.

Боксы сборного отделения не отапливают.

Не разрешают общаться с родными

Администрация СИЗО нарушает права осужденных на контакты с внешним миром. В частности арестованным не разрешают совершать телефонные звонки. Также запретили звонить и тем, кто отбывает пожизненное наказание. По закону, они могут звонить в выходные и праздничные дни.

Работники Офиса омбудсмена также выявили многочисленные факты бесплатного труда осужденных. Люди выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

По результатам мониторингового визита СИЗО ведомство направит соответствующее письмо в Министерство юстиции. В нем укажут выявленные нарушения прав заключенных и предоставят рекомендации по их устранению.