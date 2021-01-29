На трассе Киев – Одесса пробка растянулась аж на 30 километров – фото, видео
Из-за сложных погодных условий в Одесской области на Киевской трассе 29 января сформировался затор протяженностью 30 километров. В ловушке оказались несколько сотен автомобилей.
Источник: "Думская"
Грузовики и автобусы застряли в снежных заносах на трассе М-05, а движение в направлении Киева закрыли.
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Огромные пробки в Одесской области
По информации спасателей, наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка – Ревовая. Проезд обеспечен лишь по 2 полосам в направлении Одессы.
А пробки там растянулись на 30 километров. В ловушке оказались примерно 300 крупногабаритных транспортных средств.
На этом участке трассы работает 24 единицы техники и 43 спасателей.
Спасатели накормили водителей фур, которые застряли на Киевской трассе. Они приготовили в полевой кухне кашу и чай для водителей грузовиков.
В Одесской области ужасные пробки / Фото с телеграмма Netipichnyi_Kharkov
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Результаты работы ГСЧС
- Спасатели сообщают, что всего с 26 января совершили 89 выездов – для помощи застрявшим автомобилям и расчистки дорог. В течение 28 января таких выездов было 39.
- За период непогоды из снежного плена достали 645 машин: легковых – 483, грузовики – 102, автобус – 52, кареты скорой медицинской помощи – 8.
- Кроме того, мчс оказали помощь 1 490 людям.
Для размещения населения, которые высвобождены из снежных заносов, в Одесской области обустроили пункты обогрева:
- стационарный – Беляевский район, Васильевка, здание местной амбулатории;
- стационарный – Татарбунары, улица Центральная, 38, отель;
- передвижной – Монаши Белгород – Днестровского района;
- пост наблюдения – Любашевский район, трасса Киев – Одесса, поворот на Кировоград – Платоново.
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