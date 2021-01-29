Из-за сложных погодных условий в Одесской области на Киевской трассе 29 января сформировался затор протяженностью 30 километров. В ловушке оказались несколько сотен автомобилей.

Источник: "Думская"

Грузовики и автобусы застряли в снежных заносах на трассе М-05, а движение в направлении Киева закрыли.

Читайте также Снежный коллапс в Одесской области: людей, застрявших в пробках, отогревают чаем – фото

Огромные пробки в Одесской области

По информации спасателей, наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка – Ревовая. Проезд обеспечен лишь по 2 полосам в направлении Одессы.

А пробки там растянулись на 30 километров. В ловушке оказались примерно 300 крупногабаритных транспортных средств.

На этом участке трассы работает 24 единицы техники и 43 спасателей.

Спасатели накормили водителей фур, которые застряли на Киевской трассе. Они приготовили в полевой кухне кашу и чай для водителей грузовиков.



В Одесской области ужасные пробки / Фото с телеграмма Netipichnyi_Kharkov

Как выглядит Киевская трасса в Одессе: смотрите видео

Узнайте более Сотни авто в снежных ловушках и поваленные деревья: в Украине до сих пор царит непогода – фото, видео

Результаты работы ГСЧС

Спасатели сообщают, что всего с 26 января совершили 89 выездов – для помощи застрявшим автомобилям и расчистки дорог. В течение 28 января таких выездов было 39.

За период непогоды из снежного плена достали 645 машин: легковых – 483, грузовики – 102, автобус – 52, кареты скорой медицинской помощи – 8.

Кроме того, мчс оказали помощь 1 490 людям.

Для размещения населения, которые высвобождены из снежных заносов, в Одесской области обустроили пункты обогрева:

стационарный – Беляевский район, Васильевка, здание местной амбулатории;

стационарный – Татарбунары, улица Центральная, 38, отель;

передвижной – Монаши Белгород – Днестровского района;

пост наблюдения – Любашевский район, трасса Киев – Одесса, поворот на Кировоград – Платоново.

Важно! Из-за сильных снегопадов в Одессе закрыли аэропорт, десятки населенных пунктов остались без света, сильный ветер повалил на дороги сотни деревьев. Больше о ситуации в городе и области читайте здесь.