Правительственная комиссия приняла решение внедрить на территории Киевской и Сумской областей красную карантинную зону. Ограничения вступят в силу 24 марта.

По его словам, 22 марта состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Киевщина и Сумщина станут "красными"

По результатам заседания с 00:00 24 марта вводится "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей,

– отметил Немчинов.

На территории регионов будут действовать карантинные мероприятия, предусмотренные для этого уровня ограничений.

Какие ограничения действуют в красной зоне

запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;

нельзя проводить массовые мероприятия;

заведения общественного питания могут работать, готовя только еду на вынос;

парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;

учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение, однако детские сады могут и в дальнейшем работать;

одновременно правительство разрешило местной власти в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения относительно транспорта.

Напомним, по состоянию на 22 марта красную зону карантина ввели уже в 7 областях Украины: в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской и Сумской областях.



Ограничения в зонах карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала