Киевская и Сумская области попали в красную карантинную зону
Правительственная комиссия приняла решение внедрить на территории Киевской и Сумской областей красную карантинную зону. Ограничения вступят в силу 24 марта.
Источник:фейсбук Олега Немчинова
По его словам, 22 марта состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Киевщина и Сумщина станут "красными"
По результатам заседания с 00:00 24 марта вводится "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей,
– отметил Немчинов.
На территории регионов будут действовать карантинные мероприятия, предусмотренные для этого уровня ограничений.
Какие ограничения действуют в красной зоне
- запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;
- нельзя проводить массовые мероприятия;
- заведения общественного питания могут работать, готовя только еду на вынос;
- парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;
- учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение, однако детские сады могут и в дальнейшем работать;
- одновременно правительство разрешило местной власти в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения относительно транспорта.
Ограничения в зонах карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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