В Приборске на Киевщине восстанавливают полесскую породу лошадей. Однако кому-то это стало помехой. С 16 на 17 декабря кто-то уже во второй раз сжег годовой запас сена для лошадей.

Это произошло ночью, в самое удобное время для поджога, ведь на конюшне никого не могло быть. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Сгорело 90 тысяч гривен

4-метровый стог сена пылал 6 часов. 1,5 десятка тонн сухой травы были запасом на зиму. Юрий Ягусевич, который возрождает полесскую породу лошадей рассказал, что сгорело 80 – 90 тысяч гривен. Огонь, к счастью, не добрался до конюшни. Владелец конюшни уверен, что это поджог. Ведь электричества там нет, поэтому короткого замыкания произойти не могло.

Лошади не курят, поджечь не могли. Этот сеновал стоял уже не первый год,

– отметил Ягусевич.

Причины пожара

По словам фермера, в природном комплексе уничтожают дикий луг и меняют русло реки. Один из жителей деревни просто закопал свалку, которая там была. Такие действия, возможно, и стали причиной пожара на конюшне. Ягусевич написал в фейсбуке сообщение о незаконной деятельности на территории заказника.

Помощь уникальным лошадям

Публикация о помощи набрала почти 2 тысячи репостов и мужчине начали помогать волонтеры: кто – деньгами, а кто – сеном. Люди беспокоятся о животных. Ведь эти лошади уникальны:

рождены на болотах;

вскормлены осиной;

не боятся холода;

важны для возрождения культуры.

"Содержать их дорого – тысяча в день. Поэтому все держится на волонтерах", – рассказал фермер.

Какие лошади в конюшне фермера

Мужчина посчитал: если найти деньги, то уже через 15 лет можно будет возродить полесскую породу и даже поселить ее в дикой природе. Пока же в его табуне 7 кобыл-полищучек и 1 жеребец-гуцул.



Юрий Ягусевич / Скриншот с видео

Владелец конюшни отметил, что самая благородная, прекрасная и умная из всех животных – это лошадь. Она чувствует человека и очень хорошо относится к нему.