Остался ночью на льду: на Киевщине спасли от гибели рыбака – видео спасения
На Киевском водохранилище в селе Лебедевка рыбак остался на льду посреди ночи. К счастью, спасатели вовремя добрались до него и забрали на берег.
Жизни и здоровью спасенного рыбака ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.
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Что известно о спасении рыбака
- В 20:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о рыбаке возле дамбы в селе Лебедевка.
- Говорилось о том, что он до сих пор находится на льду, потому что не успел выйти на берег до наступления темноты.
- На место направили дежурные караулы ГСЧС, включая водолазно-спасательную группу.
- В 22: 40 на лед спустили катер на воздушной подушке "МАРС", чтобы проводить поиски рыбака вдали от берега.
Благодаря профессионализму и опыту работы в 00:50 рыбака нашли на льду целым и невредимым на расстоянии 3 километров от берега,
– говорится в сообщении спасателей.
На Киевщине сотрудники ГСЧС спасли рыбака: видео ГСЧС
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