На Киевском водохранилище в селе Лебедевка рыбак остался на льду посреди ночи. К счастью, спасатели вовремя добрались до него и забрали на берег.

Жизни и здоровью спасенного рыбака ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

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Что известно о спасении рыбака

В 20:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о рыбаке возле дамбы в селе Лебедевка.

Говорилось о том, что он до сих пор находится на льду, потому что не успел выйти на берег до наступления темноты.

На место направили дежурные караулы ГСЧС, включая водолазно-спасательную группу.

В 22: 40 на лед спустили катер на воздушной подушке "МАРС", чтобы проводить поиски рыбака вдали от берега.

Благодаря профессионализму и опыту работы в 00:50 рыбака нашли на льду целым и невредимым на расстоянии 3 километров от берега,

– говорится в сообщении спасателей.

На Киевщине сотрудники ГСЧС спасли рыбака: видео ГСЧС



Как вести себя на льду / инфографика 24 канала