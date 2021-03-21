На Киевщине в селе Петропавловская правоохранители разоблачили "реабилитационный центр", в котором пытали пациентов. Людей незаконно удерживали в комнатах с металлической решеткой на окнах и не выпускали на улицу.

Организаторы так называемого "реабилитационного центра" принимали на лечение людей, которые якобы страдали от алкогольной или наркотической зависимости.

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Вместо медицинской помощи пациенты получали откровенные издевательства. Людей селили в комнаты с металлической решеткой на окнах, а прогулки на улице были под запретом.

Однако главным ужасом, который пришлось пережить пациентам, стали пытки.

Правоохранители установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно удерживались по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью,

– рассказали в полиции.

Детали дела

О деятельности заведения правоохранители узнали, когда поступило сообщение из города Ирпень. Там люди увидели, как возле одной из многоэтажек 3 неизвестных связали мужчину и силой затолкали его в автомобиль.

Полицейские искали машину, а нашли нелегальный "реабилитационный центр". Он работал без всяких документов на ведение медицинской практики.

Подозреваемых по делу 6 человек: 5 человек уже задержали, еще одного причастного разыскивают. Они заключали договоры с родными пациентов и брали средства за лечение.