В Киевской области СБУ разоблачила целую банду фальшивомонетчиков. Злоумышленники подделывали гривны и иностранную валюту. Их "работа" была высокого качества.

Подделки имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что злоумышленники могли нанести государству ущерб на почти 20 миллионов в гривневом эквиваленте.

В состав группы входило несколько жителей Киева и области. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.

Во время обысков в домах участников банды изъяли купюры на сумму почти 600 тысяч в гривневом эквиваленте, оружие и наркотики, а также удостоверения работников органов власти и правоохранительных структур.