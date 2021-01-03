На Киевщине произошло ДТП с 5 пострадавшими: машины "размяло" – фото
На трассе в Киевской области столкнулись Daewoo и Skoda. Все потому, что один из водителей выехал на встречку. В результате ДТП пострадали 5 человек.
Что известно о ДТП
Авария произошла на трассе Фастовец – Киев в Фастовском районе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
Кстати Водитель выехал на встречку: под Львовом произошла масштабная ДТП с 10 пострадавшими – фото
- Daewoo не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения. Из-за этого столкнулся со Skoda.
- Правоохранители начали уголовное производство. Виновнику аварии может грозить до 3 лет заключения. Однако обстоятельства аварии еще выясняют.
- На фото, обнародованных в сети видно, что машины получили сильные повреждения, у обоих – смятый бампер.
Что известно о пострадавших
Из-за аварии 5 пассажиров обеих машин получили травмы. Всех забрали в больницу. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие.
Отметим, в Киеве в новогоднюю ночь произошло ДТП в Шевченковском районе. В столб влетел элитный Jaguar.
Пошкоджена під час ДТП автівка / Фото Нацполіції
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