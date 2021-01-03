На трассе в Киевской области столкнулись Daewoo и Skoda. Все потому, что один из водителей выехал на встречку. В результате ДТП пострадали 5 человек.

Что известно о ДТП Авария произошла на трассе Фастовец – Киев в Фастовском районе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины. Кстати Водитель выехал на встречку: под Львовом произошла масштабная ДТП с 10 пострадавшими – фото Daewoo не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения. Из-за этого столкнулся со Skoda.

Правоохранители начали уголовное производство. Виновнику аварии может грозить до 3 лет заключения. Однако обстоятельства аварии еще выясняют.

На фото, обнародованных в сети видно, что машины получили сильные повреждения, у обоих – смятый бампер. Обратите внимание! В полиции в очередной раз призвали водителей быть особенно осторожными во время ухудшения погоды. Что известно о пострадавших Из-за аварии 5 пассажиров обеих машин получили травмы. Всех забрали в больницу. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие. Отметим, в Киеве в новогоднюю ночь произошло ДТП в Шевченковском районе. В столб влетел элитный Jaguar.

Пошкоджена під час ДТП автівка / Фото Нацполіції

Місце ДТП / Фото Нацполіції