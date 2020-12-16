На Киевщине правоохранители задержали банду иностранцев и украинцев, которая специализировалась на похищении людей, вымогательстве, разбоях и кражах в особо крупных размерах. Группировка действовала на территории Киевской области и в пределах столицы.

Полицейские также установили место, где преступники хранили свое "достояние". Вещественные доказательства изъяли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Что известно о задержании

В ноябре 2020 года полицейские задержали лидера и одного из активных участников организации.

Они похитили частного предпринимателя в селе Софиевская Борщаговка и требовали 2 миллиона долларов выкупа.

По решению суда злоумышленника взяли под стражу.

Полицейские задержали преступную группу, которая действовала на Киевщине / Фото МВД

Полицейские задержали преступную группу, которая действовала на Киевщине / Фото МВД

Во время второго этапа полицейские задержали еще 5 членов банды, которые фактически выполняли преступления.

Дома у преступников провели обыски, во время которых изъяли оружие, деньги, разнообразное техническое оборудование и документы предприятий, которые они обокрали.

Полицейские задержали преступную группу, которая действовала на Киевщине / Фото МВД

Полицейские задержали преступную группу, которая действовала на Киевщине / Фото МВД

Также изъяли автомобили, на которых передвигались злоумышленники при совершении преступлений.

Кроме этого, полиция установила помещение, где хранились похищенные вещи.

Полицейские задержали преступную группу, которая действовала на Киевщине / Фото МВД

Досудебное расследование продолжается

Преступникам сообщили о подозрениях по статьям:

незаконное лишение свободы или похищение человека;

кража;

разбой;

вымогательство;

умышленное уничтожение или повреждение имущества;

создание преступной организации.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Все они киевляне в возрасте 25 – 50 лет. Некоторые из них уже были осуждены за тяжкие преступления. Еще 4 иностранцев полицейские объявили в розыск.