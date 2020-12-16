Похищали людей и требовали деньги: полиция задержала транснациональную банду – фото
На Киевщине правоохранители задержали банду иностранцев и украинцев, которая специализировалась на похищении людей, вымогательстве, разбоях и кражах в особо крупных размерах. Группировка действовала на территории Киевской области и в пределах столицы.
Полицейские также установили место, где преступники хранили свое "достояние". Вещественные доказательства изъяли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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Что известно о задержании
- В ноябре 2020 года полицейские задержали лидера и одного из активных участников организации.
- Они похитили частного предпринимателя в селе Софиевская Борщаговка и требовали 2 миллиона долларов выкупа.
- По решению суда злоумышленника взяли под стражу.
Полицейские задержали преступную группу, которая действовала на Киевщине / Фото МВД
Полицейские задержали преступную группу, которая действовала на Киевщине / Фото МВД
- Во время второго этапа полицейские задержали еще 5 членов банды, которые фактически выполняли преступления.
- Дома у преступников провели обыски, во время которых изъяли оружие, деньги, разнообразное техническое оборудование и документы предприятий, которые они обокрали.
Полицейские задержали преступную группу, которая действовала на Киевщине / Фото МВД
Полицейские задержали преступную группу, которая действовала на Киевщине / Фото МВД
- Также изъяли автомобили, на которых передвигались злоумышленники при совершении преступлений.
- Кроме этого, полиция установила помещение, где хранились похищенные вещи.
Полицейские задержали преступную группу, которая действовала на Киевщине / Фото МВД
Досудебное расследование продолжается
Преступникам сообщили о подозрениях по статьям:
- незаконное лишение свободы или похищение человека;
- кража;
- разбой;
- вымогательство;
- умышленное уничтожение или повреждение имущества;
- создание преступной организации.
Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Все они киевляне в возрасте 25 – 50 лет. Некоторые из них уже были осуждены за тяжкие преступления. Еще 4 иностранцев полицейские объявили в розыск.
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