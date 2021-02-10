На Киевщине 9 – 10 февраля произошло несколько пожаров в Васильковском районе. В результате возгорания жилых домов погибли 3 человека, еще один – пострадал.

Около 19:00 спасателям сообщили, что горит дом в селе Кожуховка. На месте нашли мертвого 71-летнего хозяина.

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Около 19:55 пожар удалось ликвидировать.

Два человека погибли при пожаре в Ходосовке

Ночью 10 февраля загорелся дом в селе Ходосовка. Внутри находились 3 женщины. По словам соседей, 35-летняя жительница дома вывела на улицу 9-летнего ребенка, а потом вернулась за мамой, которая имела инвалидность. К сожалению, обе женщины погибли.

Около 8:05 пожарные ликвидировали возгорание.



Пожар в Киевской области / Фото ГСЧС

Пожар в Белой Церкви

Кроме того, в 7:14 возник пожар в доме в Белой Церкви. Спасатели нашли там 72-летнюю владелицу с травмой ноги. Женщине оказали помощь и передали медикам.

Обратите внимание! Пожарные призывают всех соблюдать меры предосторожности при использовании электрических приборов.



Спасатели тушили пожар / Фото ГСЧС