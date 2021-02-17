На Киевщине будут судить банду, занимавшуюся заказными убийствами – среди них и Амины Окуевой
В Киевской области перед судом предстанут члены преступной группировки, занимавшейся заказными убийствами. Среди жертв злоумышленников – известный волонтер и участница боевых действий на Донбассе Амина Окуева, а также бизнесмены.
Источник:Офис генпрокурора
Обвинительный акт Киевская областная прокуратура уже направила в суд.
Читайте также Резонансные убийства в Киеве: на каких этапах расследования громких смертей
Какие преступления могла совершить группировка
Уголовное производство возбудили против организатора и 6 участников его группировки. Они на протяжении 2016–2019 годов занимались заказными убийствами.
На счету подозреваемых – убийство директора общества "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя. Также банда совершила покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.
Среди убийств и лишение жизни Окуевой
Следователи установили, что вместе с гражданином России, который сейчас в розыске, злоумышленники также убили Амину Окуеву и стреляли в ее мужа.
Что известно об убийстве Амины Окуевой?Окуеву убили 30 октября 2017 года, расстреляв ее автомобиль. Под пули также попал муж Окуевой – Адам Осмаев, ему удалось выжить. На автомате, из которого стреляли, нашли ДНК Игоря Редькина.
Поделиться новостью