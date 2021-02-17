В Киевской области перед судом предстанут члены преступной группировки, занимавшейся заказными убийствами. Среди жертв злоумышленников – известный волонтер и участница боевых действий на Донбассе Амина Окуева, а также бизнесмены.

Обвинительный акт Киевская областная прокуратура уже направила в суд.

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Какие преступления могла совершить группировка

Уголовное производство возбудили против организатора и 6 участников его группировки. Они на протяжении 2016–2019 годов занимались заказными убийствами.

На счету подозреваемых – убийство директора общества "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя. Также банда совершила покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.

Среди убийств и лишение жизни Окуевой

Следователи установили, что вместе с гражданином России, который сейчас в розыске, злоумышленники также убили Амину Окуеву и стреляли в ее мужа.

Обратите внимание! 14 февраля подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Игоря Редькина суд отпустил под домашний арест. Именно он является вероятным организатором группы, которая занималась убийством активистки.