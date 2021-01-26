В селе Новые Петровцы Киевской области в ночь на 26 января погиб участник войны на Донбассе Руслан Сивирский. На пешеходном переходе он попал под колеса автомобиля.

Источник: Фейсбук Сергея Сердюка

Руслан Сивирский с позывным "Абдула" служил в батальоне "Сич".

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Детали трагедии

Погиб 45-летний ветеран войны на Донбассе ночью 26 января. В селе Новые Петровцы Киевской области на пешеходном переходе его сбил автомобиль.

Прощание с мужчиной состоится 28 января, в 7:30 в морге Вышгородской центральной районной больницы, что в Киевской области. После этого тело погибшего доставят в город Кропивницкий, где живет его семья.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Руслана Сивирского.



На пешеходном переходе автомобиль сбил ветерана АТО / Фейсбук Сергея Сердюка

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