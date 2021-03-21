У железнодорожного вокзала в Киеве 20 марта живодер жестоко избил кошку. Свидетели вызвали полицию, а неравнодушные горожане оперативно поймали злоумышленника.

Животное серьезно пострадало. Его пытаются спасти в ветеринарной клинике.

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В Киеве поймали живодера

У железнодорожного вокзала в Киеве мужчина жестоко избил кошку. Свидетелем неадекватного поведения человека по отношению к животному стала женщина по имени Оксана, которая и вызвала полицию. Об этом рассказали в фейсбуке "ДТП.kiev.ua".

Также она забрала кошку в ветеринарную клинику, где животное пытаются спасти. После лечения женщина пообещала забрать зверька к себе.

Живодера очень быстро нашли и задержали неравнодушные киевляне. После "воспитательной работы" его передали полиции Шевченковского райотдела.

Как сообщили в "Киев Оперативный", шкуродером оказался работник местного пункта приема металлолома: "Утром его что-то перемкнуло и оно решило побить кота. Просто так".

В сообществе очень надеются, что "к этой поторочи применят новую статью УК Украины о жестоком обращении с животными".

Наказывают за такое преступление в Украине штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до 3 лет.