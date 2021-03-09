В Шевченковском районном суде Киеве 9 марта рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения для подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. К зданию суда пришли около 200 человек, чтобы его поддержать.

Кстати, протестующие пришли поддержать также осужденного активиста Сергея Стерненко.

Важно Если фигурантов дела Шеремета оправдают, к обвинению применят санкции, – Аваков

Что происходило под судом

У входа в суд демонстранты растянули баннеры с изображением Антоненко и Стерненко и надписью "Цепи разорвите". Протестующие скандировали: "Свободу Антоненко!", "Нет политическим репрессиям!", "Аваков – черт" и другие лозунги.

Здание усиленно охраняла полиция и нацгвардейцы.

Заседание перенесли

Заседание перенесли из-за одного из присяжных. Люди заявили, что не уйдут из-под здания суда, пока не назначат нового присяжного и не возобновят заседание.

Протестующие блокировали проезд автобуса

Люди пришли к воротам возле улицы Дегтяревской. Со двора выезжал микроавтобус, которого протестующие не пропускали. Водтель и пассажир заверили, что в транспорте якобы нет Антоненко, и им не поверили. Люди кричали: "Заседание", а также "Стоим!".

Протесты возле суда, смотрите видео:

К заблокированным воротам прислали силовиков. Вероятно, чтобы они разблокировали выезд со двора, так как другого не было. Впоследствии автобус таки прорвался через толпу и уехал.

Следующее заседание состоится 16 марта в 14:00.

Убийство Павла Шеремета: коротко