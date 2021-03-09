В Киеве люди протестовали в поддержку Антоненко, произошли стычки: видео
В Шевченковском районном суде Киеве 9 марта рассматривали ходатайство об изменении меры пресечения для подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. К зданию суда пришли около 200 человек, чтобы его поддержать.
Источник:УНИАН
Кстати, протестующие пришли поддержать также осужденного активиста Сергея Стерненко.
Важно Если фигурантов дела Шеремета оправдают, к обвинению применят санкции, – Аваков
Что происходило под судом
У входа в суд демонстранты растянули баннеры с изображением Антоненко и Стерненко и надписью "Цепи разорвите". Протестующие скандировали: "Свободу Антоненко!", "Нет политическим репрессиям!", "Аваков – черт" и другие лозунги.
Здание усиленно охраняла полиция и нацгвардейцы.
Заседание перенесли
Заседание перенесли из-за одного из присяжных. Люди заявили, что не уйдут из-под здания суда, пока не назначат нового присяжного и не возобновят заседание.
Протестующие блокировали проезд автобуса
Люди пришли к воротам возле улицы Дегтяревской. Со двора выезжал микроавтобус, которого протестующие не пропускали. Водтель и пассажир заверили, что в транспорте якобы нет Антоненко, и им не поверили. Люди кричали: "Заседание", а также "Стоим!".
Протесты возле суда, смотрите видео:
К заблокированным воротам прислали силовиков. Вероятно, чтобы они разблокировали выезд со двора, так как другого не было. Впоследствии автобус таки прорвался через толпу и уехал.
Следующее заседание состоится 16 марта в 14:00.
Убийство Павла Шеремета: коротко
- В 2016 году в Киеве погиб Павел Шеремет. Его взорвали в собственном автомобиле.
- 12 декабря 2019 года назвали трех подозреваемых в убийстве – Андрея Антоненко, кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- В последствии меры пресечени изменили Дугар и Кузьменко, под стражей остался лишь Антоненко.
- Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар обнародовал записи, которые могут свидетельствовать о "белорусском следе" в деле.
Поделиться новостью