В Киеве на протестах против приговора Стерненко есть пострадавшие
23 февраля в Киеве начались массовые столкновения на митинге в поддержку Сергея Стерненко. Очевидцы сообщают о первых пострадавших.
Источник:24 канал
Пострадали, по предварительным данным, полицейские. Правоохранители в ответ на толкотню от митингующих начали распылять в сторону протестующих слезоточивый газ.
Подробно Протесты в поддержку Стерненко: в Киеве начались первые столкновения – видео
Столкновения в Киеве: что известно
- Столкновения силовиков и активистов начались прямо под Офисом Президента. Это произошло после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.
- В ответ они распылили слезоточивый газ.
- Как сообщают с места события журналисты 24 канала, в толпе начали передавать бронежилет и каску, которые скорее всего, отобрали у какого-то правоохранителя.
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