В Киеве презентовали законопроект о противодействии коллаборационизму в Украине. В состав рабочей группы, которая работала над документом, вошли представители "Национального Корпуса", народные депутаты разных фракций, юристы и представители ветеранских организаций.

Как отметил лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий, ради национальной безопасности Украины, нужно немедленно ограничить пятой колонне доступ к медийной и политической жизни страны.

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"Россия ведет гибридную войну. В этом она активно использует пятую колонну, которая действует внутри страны. Этот законопроект о коллаборационистах предназначен для того, чтобы у пятой колонны не было возможностей, не было инструментов влияния на Украину", – рассказал Белецкий.

Что будет запрещать закон

Закон будет предусматривать запрет коллаборационистам участвовать в выборах всех уровней, а также – призыв на военную службу и получение государственной тайны.

Основная его норма не столько в наказании, в уголовном наказании как таковом, а в том, что эти люди после отбытия наказания 10 лет не смогут заниматься любой формой политической деятельности в стране,

– отметил Белецкий.

В Киеве презентовали законопроект о противодействии коллаборационизму: смотрите видео

Юрист, соавтор законопроекта Виктор Шендибало рассказал, что важно то, что он будет распространяться также на юридических лиц: "То есть если лицо, которое было коллаборантом, было осуждено за коллаборационную деятельность и оно является уполномоченным лицом какой-либо партии, общественной организации, СМИ, любого юридического лица и оно совершает такую ​​деятельность от его имени, то к такому юридическому лицу будут применяться специальные меры – это ликвидация и конфискация".

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Сейчас законопроект о противодействии коллаборационизму в Украине, разработанный по инициативе Нацкорпуса, уже зарегистрирован в Верховной Раде группой депутатов. Теперь он должен пройти процедуру одобрения в профильном комитете.