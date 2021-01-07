Ежегодно музыкальный ансамбль из Полтавщины преодолевает примерно 300 километров, чтобы спеть на Рождество в Киеве. Эти люди уже четверть века ищут и сохраняют древние украинские колядки.

Несмотря на COVID-19 и не слишком лестную погоду и в этом году решили не нарушать многолетних традиций, ведь готовились к празднику не один месяц. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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В ночь перед Рождеством

Традиционно с десяток музыкальных народных ансамблей со всей страны собираются в Пирогово в ночь перед Рождеством:

переодеваются в праздничные костюмы;

поют;

ходят с вертепом из дома в дом.



Колядки в Пирогово​ / Скриншот из видео

Радость посетителей

А вот киевлянин Александр приехал на отдых с семьей. Он рассказал, что увидеть колядки в столице – редкость, поэтому уже давно планировал попасть на народные празднования.

Рождество – это важно. Надо не забывать о традициях,

– сказал посетитель.

Сейчас же праздновать Рождество под открытым небом не только интересно для детей и взрослых, но и безопасно для здоровья.

Отметим! В Киеве из-за пандемии коронавируса отказались от массовых празднований на Рождество 7 января, но все-таки гости столицы, а также киевляне имели возможность увидеть настоящую традиционную коляду – в музее Пирогово и на Почтовой площади.