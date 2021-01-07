Колядки под открытым небом: как в Киеве праздновали Рождество, несмотря на COVID-19
Ежегодно музыкальный ансамбль из Полтавщины преодолевает примерно 300 километров, чтобы спеть на Рождество в Киеве. Эти люди уже четверть века ищут и сохраняют древние украинские колядки.
Несмотря на COVID-19 и не слишком лестную погоду и в этом году решили не нарушать многолетних традиций, ведь готовились к празднику не один месяц. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.
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В ночь перед Рождеством
Традиционно с десяток музыкальных народных ансамблей со всей страны собираются в Пирогово в ночь перед Рождеством:
- переодеваются в праздничные костюмы;
- поют;
- ходят с вертепом из дома в дом.
Колядки в Пирогово / Скриншот из видео
Радость посетителей
А вот киевлянин Александр приехал на отдых с семьей. Он рассказал, что увидеть колядки в столице – редкость, поэтому уже давно планировал попасть на народные празднования.
Рождество – это важно. Надо не забывать о традициях,
– сказал посетитель.
Сейчас же праздновать Рождество под открытым небом не только интересно для детей и взрослых, но и безопасно для здоровья.
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