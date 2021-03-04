В Киеве попрощались с первым министром иностранных дел Украины Анатолием Зленко. В Дипломатическую академию пришли известные политики и общественные деятели. Среди них – президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента – Андрей Ермак.

Глава государства выразил соболезнования и поддержку родным и близким дипломата. Зеленский отметил, что Зленко был тем, кто "закладывал основы дипломатии молодого государства и формировал имидж Украины в начале независимости".

​К теме В МИД отметили умершего Анатолия Зленко: его имя получила высшая дипломатическая награда

Проститься со Зленко пришли Зеленский и Ермак

Также на церемонию пришли коллеги Зленко по дипломатическому корпусу. Это – бывшие руководители МИД Владимир Огрызко, Константин Грищенко, Павел Климкин, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, действующий министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководители министерства.

На плечах Зленко был процесс признания Украины

Источник: Укринформ

Кулеба подчеркнул, что 4 марта прощаются не просто с министром, а с человеком, на плечах которого был процесс признания Украины другими государствами.

Мало кто знает, что Анатолий Зленко был первым, кто сказал открыто о европейском и евроатлантическоем будущем Украины. Много вещей он не мог говорить прямо, потому что в начале 90-х это все еще было очень сложно и было разное восприятие, но он заложил основы нашего курса в ЕС и НАТО,

– сказал Кулеба.

После того, как Анатолия Зленко провели в последний путь, его похоронили на Байковом кладбище столицы.



Смотрите фото с церемонии прощания / Фото Укринформ и Офиса президента:

Что известно об Анатолии Зленко? Зленко был министром иностранных дел Украины в 1990 – 1994 годах, а также с 2000 до 2003 года. Зленко также занимал должность представителя Украины при ООН. Дипломат скончался в возрасте 82 года.

