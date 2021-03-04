В Киеве простились с первым главой МИД Украины Анатолием Зленко: фото
В Киеве попрощались с первым министром иностранных дел Украины Анатолием Зленко. В Дипломатическую академию пришли известные политики и общественные деятели. Среди них – президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента – Андрей Ермак.
Источник:Офіс Президента
Глава государства выразил соболезнования и поддержку родным и близким дипломата. Зеленский отметил, что Зленко был тем, кто "закладывал основы дипломатии молодого государства и формировал имидж Украины в начале независимости".
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Проститься со Зленко пришли Зеленский и Ермак
Также на церемонию пришли коллеги Зленко по дипломатическому корпусу. Это – бывшие руководители МИД Владимир Огрызко, Константин Грищенко, Павел Климкин, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, действующий министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководители министерства.
На плечах Зленко был процесс признания Украины
Источник: Укринформ
Кулеба подчеркнул, что 4 марта прощаются не просто с министром, а с человеком, на плечах которого был процесс признания Украины другими государствами.
Мало кто знает, что Анатолий Зленко был первым, кто сказал открыто о европейском и евроатлантическоем будущем Украины. Много вещей он не мог говорить прямо, потому что в начале 90-х это все еще было очень сложно и было разное восприятие, но он заложил основы нашего курса в ЕС и НАТО,
– сказал Кулеба.
После того, как Анатолия Зленко провели в последний путь, его похоронили на Байковом кладбище столицы.
Смотрите фото с церемонии прощания / Фото Укринформ и Офиса президента:
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