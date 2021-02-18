В Киеве возле Михайловского собора украинцы почтили память погибших Героев Небесной Сотни. В частности, там собрались несколько десятков человек.

Все желающие украинцы пришли к Михайловскому собору на панихиду. Она должна была начаться в 19:00, однако это произошло несколько позже.

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Почтить память погибших во время Революции Достоинства собрались люди разных возрастов и профессий. Некоторые принес с собой цветы и лампадки.

Старики были неразговорчивыми, впрочем вспоминали о трагических событиях Майдана со слезами на глазах. По словам некоторых участников акции, они пришли, чтобы вспомнить тех, кого знали лично или просто видели во время Революции Достоинства.

Революция Достоинства – одно из тех событий, благодаря которой нужно воспитывать национальное сознание у людей. Это просто обязанность гражданина прийти и почтить память тех, кто кровью запечатлел свободу на украинской земле,

– рассказал участник акции Александр.

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Уже после панихиды все желающие отправились колонной с Михайловской площади. Они должны были пройти улицу Грушевского и пойти к аллее Героев Небесной Сотни и улице Институтской, где были массовые расстрелы.