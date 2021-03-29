В Киеве 24 марта похитили и убили мужчину, его тело обнаружили в заброшенной канаве за городом. По данным СМИ, жертвой стал общественный активист и ветеран войны на Донбассе Александр Мандич.

Подозреваемых в совершении преступления задержали. И они якобы уже признались в убийстве.

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В Киеве убили ветерана и активиста: что известно о преступлении

Киевская прокуратура без разглашения каких-либо персональных данных сообщила следующее:

Вечером 24 марта ряд злоумышленников захватили 37-летнего мужчину в его квартире на Печерске в Киеве.

Примерно час его удерживали против воли и пытали .

А потом в полубессознательном состоянии потерпевшего силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

Вскоре выяснилось, что похищенного убили . Его тело нашли в заброшенной канаве на Киевщине.

У жертвы – множественные травмы и ножевые ранения.

Вероятных похитителей правоохранители уже задержали . Меру пресечения им будут требовать безальтернативную – удержание под стражей.

Как сообщила "Украинская правда", убитый – общественный активист Александр Мандич, который также является ветераном войны на Донбассе с позывным "Ташкент".

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в фейсбуке также заявил об этом.

Александр был настоящим общественным активистом, прошел горящие баррикады Майдана и войну на Востоке, а погиб от ножа в спину от подонков,

– написал он.

Обратим внимание, что 21 февраля в Одессе умер известный участник Революции Достоинства и Антитеррористической операции на Донбассе Владимир Малофеев. У него диагностировали тяжелое заболевание.