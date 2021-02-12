Из-за снегопадов 12 февраля два поезда задержались в дороге на 5 – 6 часов. На вокзале в Киеве их до сих пор ждут пассажиры.

Люди застряли на вокзале

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале 119 человек ожидают поезд №142 Львов – Бахмут.

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Всех людей, застрявших на вокзале, бесплатно разместили в зале ожидания повышенного комфорта. Они пробудут там пока не приедет поезд.

Для пассажиров поезда №14 Солотвино – Киев, которые будут продолжать поездку в направлении Днепра и Запорожья, организуют пересадку на вечерний поезд Интерсити+.

Другие поезда Укрзализныци следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров оперативно организуют удобные пересадки и создадут комфортные условия ожидания рейсов, которые будут отбывать не по графику,

– подчеркнули в компании.

Кстати, в течение суток снег убирали более 6,6 тысячи железнодорожников. Они очистили почти 14 тысяч стрелочных переводов и 473 пассажирские платформы. Для этого железнодорожники привлекли 44 единицы снегоуборочной техники.

Обратите внимание! Украину продолжает засыпать снегом. По данным Укравтодора, на трассах Волыни и Львовщины ограничили движение грузовиков. Кроме того, в ГСЧС рассказали, что 80 населенных пунктов Украины остались без света.