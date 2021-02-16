На Майдане Незалежности в Киеве подралась группа нацгвардейцев. Так правоохранители охраняли протест ФЛП.

Детали инцидента с нацгвардейцами

Видео драки распространили ФЛП. По их словам, нацгвардейцы были пьяными.

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На видео видно, что 2 правоохранителя бросают на землю своего сослуживца и бьют его руками и ногами. Еще один нацгвардеец пытался их разнять, а 4 других – смотрели на происходящее.

Драка закончилась после женского восклицания: "Что вы делаете?!".

Предприниматели рассказали, что Министерство внутренних дел якобы попросило их выдалить это видео. При этом ФЛП пообещали устроить встречу с полицией, чтобы те договорились об обустройстве пункта обогрева.

Смотрите видео драки нацгвардейцев:

Реакция МВД на драку

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил: "Это не была драка – они просто играли". По его словам, ведомство провело внутреннее расследование и выяснило, что нацгвардейцы "просто толкались и никто не травмировался".