В Киеве в среду, 6 января, под посольством Израиля состоялась мирная акция протеста. Ее организовали после заявления посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, который назвал Степана Бандеру пособником нацистского режима.

Акция состоялась под лозунгом "Признайте Голодомор". Об этом сообщает PavlovskyNews. Актуально Время Украине смириться: Посол Израиля назвал Бандеру "сообщником нацистов" Организаторы мероприятия заявили, что очевидно посол не знает истории, ведь Бандера наоборот был пленником в нацистском концлагере. В конце акции люди зажгли файеры и написала свои лозунги краской на асфальте. Обратите внимание! Израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Протест в Киеве у посольства Израиля / PavlovskyNews Протест в Киеве возле посольства Израиля: смотрите видео Что было раньше Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Украине стоит смириться со своим прошлым. Якобы один из идеологов националистического движения в Украине Степан Бандера был сообщником нацистского режима.

Однако такое заявление посла уже опровергла сама история. Бандера 2 года провел в концлагере Заксенхаузен. Его родных братьев убили в концлагере Аушвиц.