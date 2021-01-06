"Признайте Голодомор": в Киеве под посольством Израиля состоялась акция протеста – фото, видео
В Киеве в среду, 6 января, под посольством Израиля состоялась мирная акция протеста. Ее организовали после заявления посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, который назвал Степана Бандеру пособником нацистского режима.
Акция состоялась под лозунгом "Признайте Голодомор". Об этом сообщает PavlovskyNews.
Актуально Время Украине смириться: Посол Израиля назвал Бандеру "сообщником нацистов"
Организаторы мероприятия заявили, что очевидно посол не знает истории, ведь Бандера наоборот был пленником в нацистском концлагере.
В конце акции люди зажгли файеры и написала свои лозунги краской на асфальте.
Протест в Киеве у посольства Израиля / PavlovskyNews
Протест в Киеве возле посольства Израиля: смотрите видео
Что было раньше
- Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Украине стоит смириться со своим прошлым. Якобы один из идеологов националистического движения в Украине Степан Бандера был сообщником нацистского режима.
- Однако такое заявление посла уже опровергла сама история. Бандера 2 года провел в концлагере Заксенхаузен. Его родных братьев убили в концлагере Аушвиц.
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