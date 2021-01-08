В Киеве 8 января почтили погибших в авиакатастрофе МАУ. В парке "Вербовый гай" в украинской столице презентовали место для сквера памяти жертв трагедии. Туда пришли родные и близкие погибших героев.

Сейчас на Днепровской набережной установили символический знак – серый гранитный камень. На нем разместили табличку с выгравированным надписью: "PS 752 08.01.2020". Об этом сообщает 24 канал.

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Неравнодушные украинцы принесли к памятному знаку зажженные лампадки и цветы. Также там установили экран, на котором показывали фотографии погибших членов экипажа и пассажиров самолета МАУ.



В Киеве почтили погибших в авиакатастрофе МАУ / Фото Андрея Костюка



В Киеве почтили погибших в авиакатастрофе МАУ / Фото Андрея Костюка

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что сквер создадут по проекту архитектора, выигравшего конкурс. До конца 2021 года строительство сквера должны завершить.

Что еще сказал президент МАУ

В первые недели очень боялись, что моральное состояние работников МАУ усложнит работу. С членами экипажей авиакомпании работали психологи.

Однако трагедия не повлияла на качественную работу экипажей.

Сейчас приоритетом является получить качественную оценку технического отчета о катастрофе, который направила иранская сторона.

Именно от заключения экспертов будут зависеть дальнейшие шаги в расследовании.

Что говорят в СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что еще с первых дней после катастрофы Украина делала все, чтобы узнать правду.

Украина, в частности, подчеркивала, что это была ракета российского производства ТОР М-1, которая дважды попала в наш самолет... Та группа, которая работала в Тегеране, вернулась с достаточным объемом информации, – подчеркнул Данилов.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что не может пока разглашать всех деталей. Однако Украина четко знает, "кто за этим стоит и зачем они это делали".



Авиакатастрофа самолета МАУ под Тегераном в цифрах / инфографика 24 канала