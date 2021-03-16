В Киеве потролили российских дипломатов к годовщине "референдума" в Крыму
Улицы Киева украсили плакатами, на которых россияне признают, что Крым – это Украина. Так столица подготовились к годовщине так называемого крымского "референдума", который состоялся 16 марта 2014 года.
Источник:24 канал
Волонтер Мирослав Гай рассказал, что главными героями плакатов стали сотрудники российской дипмиссии, работающие на Главное управление Генштаба России и ФСБ.
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Российские дипломаты, а по совместительству кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС и ФСБ РФ, в знак солидарности с украинским народом относительно преступной аннексии Крыма наклеили в местах своего проживания и работы (около посольства России в Украине) соответствующие наклейки,
– отметил Гай.
Кроме того, волонтер рассказал, что такие же иллюстрации появились, в частности, возле посольств Франции, США, Великобритании и других стран.
Гай также отметил: "отдельные дипломаты России разместили на своих служебных автомобилях государственный символ Украины – Тризуб".
"Говорят, некоторые из них даже сделали тату с трезубцем на жопе, чтобы скрыть этот факт от российской контрразведки – советую проверить всех", – подытожил Гай.
Референдум в Крыму: главное
- Псевдореферендум в Крыму российские оккупанты провели 16 марта 2014 года. За присоединение к России проголосовали якобы 93% жителей полуострова.
- Уже 17 марта ряд стран заявил о непризнании так называемого крымского референдума.
- С тех пор Украина и мир работают над деоккупацией Крыма. В частности, создали Крымскую платформу.
- 26 февраля 2021 года государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил: "захват Крыма Россией – наглое отрицание современного международного порядка. Мы утверждаем истину: Крым – это Украина".
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