Улицы Киева украсили плакатами, на которых россияне признают, что Крым – это Украина. Так столица подготовились к годовщине так называемого крымского "референдума", который состоялся 16 марта 2014 года.

Волонтер Мирослав Гай рассказал, что главными героями плакатов стали сотрудники российской дипмиссии, работающие на Главное управление Генштаба России и ФСБ.

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Российские дипломаты, а по совместительству кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС и ФСБ РФ, в знак солидарности с украинским народом относительно преступной аннексии Крыма наклеили в местах своего проживания и работы (около посольства России в Украине) соответствующие наклейки,

– отметил Гай.

Кроме того, волонтер рассказал, что такие же иллюстрации появились, в частности, возле посольств Франции, США, Великобритании и других стран.

Гай также отметил: "отдельные дипломаты России разместили на своих служебных автомобилях государственный символ Украины – Тризуб".

"Говорят, некоторые из них даже сделали тату с трезубцем на жопе, чтобы скрыть этот факт от российской контрразведки – советую проверить всех", – подытожил Гай.

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