Злоумышленники обокрали автомобиль Максима Грищука, который исполняет обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это случилось 2 марта в Киеве.

По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, Грищук сам позвонил в полицию и сообщил о краже.

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Глава САП рассказал, что неизвестные разбили стекло двери его Land Rover Discovery и украли видеорегистратор. Авто было припарковано на улице Елены Телиги в Киеве.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье за кражу, соединенную с проникновением в автомобиль. Злоумышленникам грозит 3 до 6 лет лишением свободы.

Обратите внимание! Ранее Грищук заявлял, что постоянно чувствует давление, с тех пор как работает в САП. В частности – против него возбудили уголовное дело после вручения подозрения Олегу Татарову.

Кто такой Максим Грищук: коротко