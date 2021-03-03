В Киеве обокрали авто главы САП Грищука, – СМИ
Злоумышленники обокрали автомобиль Максима Грищука, который исполняет обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это случилось 2 марта в Киеве.
Источник:"Украинская правда"
По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, Грищук сам позвонил в полицию и сообщил о краже.
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Глава САП рассказал, что неизвестные разбили стекло двери его Land Rover Discovery и украли видеорегистратор. Авто было припарковано на улице Елены Телиги в Киеве.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье за кражу, соединенную с проникновением в автомобиль. Злоумышленникам грозит 3 до 6 лет лишением свободы.
Кто такой Максим Грищук: коротко
- 36-летний украинский прокурор. После отставки Холодницкого в августе 2020 года возглавил САП.
- Пришел в прокуратуру в 2008 году, начинал с должности стажера. Также был прокурором во Львове.
- Воевал в зоне проведения АТО, в частности, защищал Донецкий аэропорт в 2014 – 2015 годах.
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