Финансируют агрессию против Украины: в Киеве разоблачили торговлю с Россией – видео
На станции Дарница в Киеве есть десятки вагонов ржд с углем России. На протяжении многих лет поезда регулярно ездят в столицу.
Также уголь может быть не только российским, но и украденным с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил блогер Денис Казанский на своей фейсбук-странице.
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Как и где зафиксировали российские поезда
Вчера, 16 января, Казанский и Сергей Бригадир зафиксировали на Дарнице десятки вагонов РЖД с российским углем.
Поезда из России спокойно приходят прямо в столицу Украины. И это длится годами. Беспрерывно. Сергей отслеживает эту ситуацию с 2016 года. И за эти 5 лет этот угольный трафик из России не прекращался. Уголь покупает Дарницкая ТЭЦ,
– рассказал блогер.
Закупка топлива
Закупка горючего Дарницкой ТЭЦ происходит не только в России, но и с оккупированных территорий. Об этом, как отметил Казанский, свидетельствуют данные из открытых источников.
В прошлом году против владельца ТЭЦ Анатолия Шкрибляка Служба безопасности Украины возбудила дело за финансирование терроризма.
Киевляне финансируют агрессию России
Казанский также отметил: "Киевляне дышат выбросами от сжигания этого угля, платят за него против воли финансируя агрессию против Украины, и никто не может и не хочет ничего с этим делать". Он добавил, что владельцам ТЭЦ и должностным лицам, которые их прикрывают, так выгоднее
Токсичная зола
Жители Киева жалуются на Дарницкую ТЭЦ за использование угля и по другой причине. Ведь предприятие выбрасывает токсичную золу на золоотвал на улице Здолбуновской:
- возле жилых домов;
- без надлежащей санитарной зоны.
Киевляне хотят, чтобы компания перешла на газ, прекратила сжигать уголь и ликвидировала опасный золоотвал. Несмотря на это, реакции от власти нет. В то же время экоинспекцию на территорию предприятия не пускают.
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