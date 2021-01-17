На станции Дарница в Киеве есть десятки вагонов ржд с углем России. На протяжении многих лет поезда регулярно ездят в столицу.

Также уголь может быть не только российским, но и украденным с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил блогер Денис Казанский на своей фейсбук-странице.

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Как и где зафиксировали российские поезда

Вчера, 16 января, Казанский и Сергей Бригадир зафиксировали на Дарнице десятки вагонов РЖД с российским углем.

Поезда из России спокойно приходят прямо в столицу Украины. И это длится годами. Беспрерывно. Сергей отслеживает эту ситуацию с 2016 года. И за эти 5 лет этот угольный трафик из России не прекращался. Уголь покупает Дарницкая ТЭЦ,

– рассказал блогер.

Закупка топлива

Закупка горючего Дарницкой ТЭЦ происходит не только в России, но и с оккупированных территорий. Об этом, как отметил Казанский, свидетельствуют данные из открытых источников.

В прошлом году против владельца ТЭЦ Анатолия Шкрибляка Служба безопасности Украины возбудила дело за финансирование терроризма.

Киевляне финансируют агрессию России

Казанский также отметил: "Киевляне дышат выбросами от сжигания этого угля, платят за него против воли финансируя агрессию против Украины, и никто не может и не хочет ничего с этим делать". Он добавил, что владельцам ТЭЦ и должностным лицам, которые их прикрывают, так выгоднее

Токсичная зола

Жители Киева жалуются на Дарницкую ТЭЦ за использование угля и по другой причине. Ведь предприятие выбрасывает токсичную золу на золоотвал на улице Здолбуновской:

возле жилых домов;

без надлежащей санитарной зоны.

Киевляне хотят, чтобы компания перешла на газ, прекратила сжигать уголь и ликвидировала опасный золоотвал. Несмотря на это, реакции от власти нет. В то же время экоинспекцию на территорию предприятия не пускают.

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