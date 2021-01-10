В Киеве мужчина упал в глубокий бункер с мусором: шокирующие фото
В Киеве мужчина упал в глубокий бункер твердых бытовых отходов. Он не мог самостоятельно оттуда выбраться, поэтому на помощь приехали спасатели.
Инцидент произошел 10 января около 14:20 в Дарницком районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.
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Спасательная операция длилась почти час. Сначала работники ГСЧС провели разведку, а затем с помощью трехколенной лестницы спустились в бункер за потерпевшим.
Спасательная операция в Киеве / Фото ГСЧС
Мужчину с помощью носилок подняли на поверхность. Пострадавшего передали медикам, он в сознании.
Мужчина не мог самостоятельно выбраться из бункера из мусора / Фото ГСЧС
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