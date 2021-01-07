В итоговом выпуске "Резонанс" за 7 января – в Киеве водитель припарковал машину возле магазина и пошел за покупками. Когда вернулся – авто не обнаружил. Как выяснилось, мужчина просто забыл поставить машину на ручник, поэтому она поехала сама и врезалась в другие авто на ее пути. На Львовщине мужчина позвонил в полицию и рассказал, что убил своего соседа. Оказалось, что ему это приснилось.

Также в итоговом выпуске "Резонанс" на 24 канале:

В Одессе пьяная женщина вызвала такси. По дороге она поссорилась с водителем, высадила его из машины, села за руль и уехала с места происшествия. Женщина попала в ДТП. К счастью, в аварии пострадавших не было.

Аж 5 административных протоколов составили на 21-летнего водителя, который пытался убежать от патрульных. Впрочем, его волновала только реакция его жены на эту ситуацию.

Киевский таксист обратился к полицейским с заявлением о разбойном нападении. Но во время допроса правоохранители его быстро раскусили. Они поняли, что этого не было, потому что мужчина путался в показах. Так он хотел просто "отмазаться" от жены.

Ночью трое наглецов отобрали у мужчины телефон, рюкзак и документы. Забрали даже обувь. Правда, вместо этого оставили свою. Может так решили проявить заботу, чтобы мужчина не оставался босым.