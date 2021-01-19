В Киеве Mitsubishi сбил женщину на переходе: спокойно шла на "зеленый"
В Киеве на улице Генерала Алмазова автомобиль Mitsubishi сбил женщину на переходе. Ее отвезли в больницу. Это уже второй аналогичный случай за последние дни.
Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
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На кадрах, которые опубликовали полицейские, видно, что женщина спокойно шла на зеленый свет и не подозревала об опасности. Она даже не посмотрела по сторонам. Куда смотрел водитель Mitsubishi – неизвестно.
В Киеве сбили женщину на переходе: смотрите видео (18+)
Аналогичный случай в Киеве произошел в Днепровском районе: маршрутка сбила на переходе мужчину. "Богдан" при этом двигался на немалой скорости и просто снес киевлянина. Он умер.
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