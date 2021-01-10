В городах Беларуси граждане вышли на традиционные воскресные акции против режима Александра Лукашенко. В то же время в Киеве и Львове прошли акции солидарности.

В Киеве на Майдане Независимости украинцы образовывали цепи солидарности и держали плакаты и бело-красно-белые флаги. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

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На Майдане в поддержку граждан Беларуси собрались примерно полсотни украинцев. Люди с бело-красно-белыми флагами выстроились в центре Киева вдоль улицы Крещатик.



Киевляне образовали цепь солидарности / Фото "Радыё Свабода"

Похожая акция солидарности прошла и во Львове, где украинцы образовали соответствующую цепь под стенами городского совета.



Львовяне собрались под стенами городского совета / Скриншот из видео "Радыё Свабода"

На похожие акции в поддержку Беларуси вышли жители Польши и Норвегии.

Протесты в Беларуси 10 января

В большинстве крупных городов Беларуси 10 января люди вышли на традиционный воскресный марш против фальсификации на президентских выборах.

Акции протеста против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко начались в стране с утра. Они проходили в Минске, Могилеве, Гродно и Бресте.

В частности, в Минске бело-красно-белые флаги развешивали на балконах многоэтажек вместе с плакатами. В Могилеве люди прошлись по заснеженным улицам и тоже держали в руках бело-красно-белые флаги.

В Новой Боровой выступил хор, где одетые в бело-красную одежду люди в костеле Франциска Ассизского исполнили и несколько песен, которые стали символами противостояния против режима.

Обратите внимание! В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Подробнее о ходе событий – читайте по ссылке.