Пока регионы Украины объявляют локдаун, а в больницах критически не хватает коек, сразу в двух городах устроили марш ковидоскептиков. Люди вырядились в костюмы Ку-клукс-клана и призвали не верить в реальность пандемии коронавируса.

Марши состоялись в Киеве и Харькове в субботу, 20 марта. Во время демонстрации противники карантина сжигали защитные маски и скандировали лозунги антивакцинаторив.

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Киев

Марш в столице стартовал в 12:00 возле университета имени Шевченко. В нем принимают участие несколько сотен человек. Ковидоскептики прошли до Софийской площади. По дороге они сжигали медицинские маски, а в руках держали плакаты с надписями "Вакцина = геноцид народа", "Стоп вакцинации", "Имею право дышать кислородом".

В то же время некоторые участники марша были одеты в костюмы заключенных нацистских концлагерей, защитные медицинские костюмы с белыми маскарадными масками и балахоны Ку-клукс-клана. Несмотря на печальную статистику смертности от COVID-19 и большое количество больных, участники марша считают, что коронавирус "придумали политики".

Антиковидники устроили марш в столице: смотрите видео​

Марш противников вакцинации и карантина: смотрите видео​

В Киеве состоялся марш против COVID-19: смотрите видео​

Харьков

Подобный абсурдный марш состоялся и в Харькове. Правда, там людей было значительно меньше. Противники карантина собрались на площади Конституции и водили антиковидный хоровод. Как ни странно, сами участники марша были без масок и не соблюдали социальной дистанции.

Их цель – привлечь внимание людей к тому, что коронавируса якобы не существует. Они выступают не только против вакцинации, но и против ношения защитных масок.

Марш противников коронавируса в Харькове: смотрите видео

Заметим, что пока неизвестно, был ли митинг проплачен и сколько заплатили его участникам. Однако стоит напомнить, что к распространению таких абсурдных идей может быть причастна Россия. И такие обвинения небезосновательны.

К примеру, в начале марта в Латвии оштрафовали российский телеканал, который распространял фейки о коронавирусе. Еще ранее американские СМИ обвинили Россию в жесткой пропаганде против вакцин Moderna и Pfizer.

Обратите внимание! Иногда тезисы пропагандистов доходили до абсурда. К примеру, сначала кампания по дезинформации была направлена ​​также на вакцину Oxford-AstraZeneca. Она включала предположение, что вакцина превратит людей в обезьян, поскольку она была разработана с использованием вируса шимпанзе.