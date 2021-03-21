В Киеве вспыхнул пожар в частном доме: жуткое видео
В воскресенье, 21 марта, в Киеве на улице Садовой вспыхнул пожар в частном доме. Инцидент произошел в секторе Осокорки.
Источник:ГСЧС
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что "в 16:58 в оперативный координационный центр поступило сообщение о пожаре на улице Садовой в Дарницком районе".
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