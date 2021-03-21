В воскресенье, 21 марта, в Киеве на улице Садовой вспыхнул пожар в частном доме. Инцидент произошел в секторе Осокорки.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что "в 16:58 в оперативный координационный центр поступило сообщение о пожаре на улице Садовой в Дарницком районе". Актуально На Николаевщине горели жилые дома: есть погибшие и пострадавшие – фото Пожар на улице Садовой: смотрите видео Новость дополняется...