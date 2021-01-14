Офис Генерального прокурора направил в Печерский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата. Его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к дачи взятки.

Экс-нардеп находился в сговоре с "обличителем коррупции". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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В частности, они подстрекали представителя одной из торговых компаний передать взятку в размере 100 тысяч долларов руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины. Это нужно было для того, чтобы вернуть арестованное имущество.

На самом деле они не собирались передавать указанные деньги, а намеревались завладеть ими,

– заявили в пресс-службе.

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По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Верховной Рады Игоре Савченко.

В пресс-службе также сообщили, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.