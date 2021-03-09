В киевском отеле "Президент" утром 9 марта начался 18 съезд судей. Под стенами здания протестуют активисты.

Съезд судей все же начался

На съезде появился 271 делегат из 291 – кворум состоялся. На съезде судьи должны избрать новых членов Высшего совета правосудия, а также председателя Конституционного суда.

Актуально "Нет съезду судейской нечисти": акция протеста в Киеве – онлайн-трансляция

Присутствующим в зале раздали газету с досье на кандидатов. Она, кстати, напечатана частично на русском языке.



В Киеве проходит 18-й съезд судей / Фото Анны Брыковой для 24 канала



Присутствующим раздали специальные газеты / Фото Анны Брыковой для 24 канала

Заметим, ранее съезд планировали провести в помещении Международного центра культуры и искусств. Однако по обращению министра внутренних дел Арсена Авакова место проведения изменили. Это произошло из соображений безопасности в связи с анонсированными протестами.

Почему происходят протесты

Под гостиницей протестуют активисты. Они заявляют, что выбирать новых членов ВСП и судью КСУ следует только после изменения самих правил избрания.

На акцию пришли также сторонники активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения из-за якобы похищения человека.

Протестующие еще 27 февраля обратились к президенту Владимиру Зеленскому с рядом требований. Тогда они говорили: если глава государства не выполнит их до 9 марта, то акции перестанут быть мирными.​

Смотрите видео с протеста под гостиницей "Президент": видео