Погром под ОП: в Киеве избрали меру пресечения активисту Евгению Строканю
Печерский райсуд Киева 24 марта избрал меру пресечения лидеру "Неизвестного Патриота" Евгению Строканю. Активиста обвиняют в хулиганстве во время акции протеста под Офисом Президента 20 марта. Суд отправил Строканя под круглосуточный домашний арест.
Источник:"Ґрати"
Об этом сообщил защитник активиста Дмитрий Биловчук. Свое решение суд мотивировал тем, что Строкань может повлиять на свидетелей.
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Что известно о подозрении Строканю
Заметим, что Евгению Строканю вручили подозрение по четвертой части статьи 296 о хулиганстве. Ранее Евгений опубликовал в фейсбуке видео, как правоохранители вручают ему подозрение. Произошло это, по его словам, прямо посреди улицы.
Шел домой после встречи с Владом Сородом, отправил его на такси домой. И вот буквально минуту перед тем, как меня поймали полицейские для того, чтобы вручить подозрение. Это все показывает насколько нынешняя власть пытается всех переловить,
– рассказал Строкань в комментарии "Суспільному".
Должны были выбрать меру пресечения и Сергею Филимонову
Добавим, что 24 марта Печерский райсуд Киева имел меру пресечения Сергею Филимонову. Он был одним из организаторов акции протеста под АП. Однако решение суда Филимонов таки не дождался. Он уехал с заседания. Адвокат Маси Найем отметил, что разбирательство должно быть перенесено из-за неявки судьи.
Протесты в поддержку Сергея Стерненко: что известно
- В день рождения Сергея Стерненко 20 марта на Банковой состоялся протест в поддержку активиста. Мирный протест превратился в погром. Во время этого митингующие облили краской и забросали файерами здание Офиса Президента.
- По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, некоторые митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие" или агрессию от полиции.
- На протестах под Офисом Президента силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявили обвинение.
- Ранее Антон Геращенко анонсировал новые подозрения по факту беспорядков под Офисом Президента.
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