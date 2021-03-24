Печерский райсуд Киева 24 марта избрал меру пресечения лидеру "Неизвестного Патриота" Евгению Строканю. Активиста обвиняют в хулиганстве во время акции протеста под Офисом Президента 20 марта. Суд отправил Строканя под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщил защитник активиста Дмитрий Биловчук. Свое решение суд мотивировал тем, что Строкань может повлиять на свидетелей.

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Что известно о подозрении Строканю

Заметим, что Евгению Строканю вручили подозрение по четвертой части статьи 296 о хулиганстве. Ранее Евгений опубликовал в фейсбуке видео, как правоохранители вручают ему подозрение. Произошло это, по его словам, прямо посреди улицы.

Шел домой после встречи с Владом Сородом, отправил его на такси домой. И вот буквально минуту перед тем, как меня поймали полицейские для того, чтобы вручить подозрение. Это все показывает насколько нынешняя власть пытается всех переловить,

– рассказал Строкань в комментарии "Суспільному".

Важно! Евгений Строкань – боец батальона "Айдар" и "ОУН", глава ветерано-националистической группировки "Неизвестный Патриот". Был участником многих решающих боев, во время которых получил ранения.

Должны были выбрать меру пресечения и Сергею Филимонову

Добавим, что 24 марта Печерский райсуд Киева имел меру пресечения Сергею Филимонову. Он был одним из организаторов акции протеста под АП. Однако решение суда Филимонов таки не дождался. Он уехал с заседания. Адвокат Маси Найем отметил, что разбирательство должно быть перенесено из-за неявки судьи.

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