В Киеве будут судить 2 подозреваемых в получении взятки на сумму в размере 500 тысяч долларов. Эти деньги мужчины якобы приняли за закрытие уголовного производства. Обвинительный акт прокуратура уже направила в суд.

Еще в апреле 2019 года подозреваемые познакомились с 2 фигурантами уголовного производства по факту вымогательства.

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Мужчины заявили, что якобы могут договориться с одним из действующих руководителей Генпрокуратуры о закрытии дела. Однако подозреваемые отметили, что это будет не бесплатно. Цена вопроса составила 500 тысяч долларов.

Эти деньги подозреваемые якобы должны были передать руководителю из Генпрокуратуры.

Однако на самом деле они планировали присвоить полмиллиона долларов и тратить их на собственные желания.

Одного из подозреваемых разоблачили сразу после передачи взятки. Его сообщника – в процессе досудебного расследования.

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