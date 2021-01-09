План Б для Крыма: как Киев хотел отбить полуостров
Официально о начале вторжения России в Крым в генеральном штабе Украины узнали в середине января 2014 года. На суде по делу госизмены Виктора Януковича о переброске российской бронетехники в Крым рассказал Владимир Замара.
Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
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По приказу командира 25-й десантно-штурмовой бригады полковника Юрия Содоля 22 марта 2014 года разведрота вышла из села Перевальное: без потерь и со всей техникой и вооружением.
Нужно было показать свое вооруженное присутствие в Крыму, тогда оккупация могла бы прерваться. Так считает руководитель штаба ВДВ ВСУ (2012 – 2014) Сергей Кривонос.
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