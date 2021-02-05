Правоохранители, которые занимаются борьбой с киберпреступностью, приняли участие в 10 международных операциях за 2020 год. Благодаря киберполицейским пресекли деятельность 2 группировок, которые нанесли значительный ущерб в странах ЕС, США и Великобритании.

Об успехах в работе рассказали первый заместитель главы Нацполиции и руководитель Департамента киберполиции во время рабочего совещания.

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По словам офицеров, за весь прошлый год работники подразделения задокументировали деятельность 2 преступных организаций.

Наркопреступники и хакеры

Первая группировка действовала в сети и занималась распространением психотропных веществ.

Участники второй группы были хакерами и взламывали электронные системы. Информацию, которую похищали злоумышленники, продавали в DarkNet.

Мы успешно раскрываем и предупреждаем преступления, связанные с онлайн-мошенничеством, кражами денег с банковских счетов граждан, распространением компьютерных вирусов, воровством хакерами конфиденциальной информации, онлайн-торговлей наркотиками. Мы противодействуем пиратству и распространению противоправного контента. Отдельное направление нашей работы – информирование населения о киберугрозах и предоставление им практических рекомендаций по кибергигиене,

– отметил руководитель киберполиции.

Свыше 300 миллионов долларов убытков

Также киберполицейские приняли участие в 10 международных спецоперациях по разоблачению хакерских группировок. Злоумышленники нанесли ущерб гражданам Великобритании, США и стран Европейского союза.

Более 26 тысяч обманутых в Украине

Также в течение 2020 года киберполицейские задержали 326 мошенников, которые обманули немалое количество украинцев. Пострадавшим вернули 190 миллионов гривен.

Смотрите видео отчета киберполиции за 2020 год: