Киберполиция прекратила деятельность мошеннической финансовой пирамиды. Ее организаторы обманули 55 тысяч вкладчиков. Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет с Киевщины и Черкащины.

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Детали мошеннической схемы

Фигуранты дела создали собственный веб-сайт. На нем они предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

Для инвестирования люди покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен. Зато организаторы обещали ежедневный доход от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Кстати, говорилось о якобы 350% годовых.

Внутреннюю валюту злоумышленники предлагали конвертировать в криптовалюту. Впрочем через технические характеристики сайта вывести прибыль было невозможно.

Кроме того, цена на криптовалюту была ниже более чем в 100 раз от той, которую отмечали организаторы.



Правоохранители разоблачили мошенническую финансовую пирамиду

Сколько убытков нанесли мошенники

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 миллионов гривен.

Полицейские провели 11 обысков по местам жительства, в автомобилях фигурантов и в магазине по продаже электротехники. Обыски одновременно проходили в Киевской и Черкасской областях и в столице.

Правоохранители изъяли:

серверное оборудование,

компьютерную технику,

деньги,

банковские карточки,

чеки о покупке иностранной валюты,

подарочные сертификаты финансовой пирамиды,

черновые записи,

мобильные телефоны.

По факту открыли уголовное производство из-за мошенничества. Сейчас продолжаются следственные действия.

Полицейские разоблачили финансовую пирамиду: видео



Злоумышленники обманули 55 тысяч вкладчиков