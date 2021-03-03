Кернес за неделю до смерти согласовал избрание секретаря: документы обнародовали
Покойный мэр Харькова Геннадий Кернес за неделю до смерти подписал документы об избрании секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова. Фото этих документов обнародовали в соцсети.
Источник:Фейсбук Игоря Черняка
Депутат Харьковского горсовета от партии "Блок Светличной – "Вместе" Игорь Черняк отметил, что эти документы обнародовали впервые. Именно на их основании избрали секретарем Терехова.
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"Предложение, протокол создания и проверки электронной подписи, электронное письмо без текста, но с приложением. Правовую оценку этим документам, так же как и самой процедуре избрания секретаря горсовета, будет предоставлять суд в рамках рассмотрения поданного нами иска", – отметил Игорь Черняк.
Что этому предшествовало
- Группа депутатов горсовета от партии "Блок Светличной – "Вместе" 5 февраля сообщила о том, что подала в суд иск. В нем депутаты требовали, чтобы избрание Игоря Терехова секретарем городского совета признали противоправным.
- Депутаты считают, что Кернес подал кандидатуру Терехова, когда находился на лечении в берлинской клинике "Шарите". Аргументируют нарушение тем, что Кернес тогда еще не принял присягу мэра, поэтому не имел на это полномочий.
- Напомним, что Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года. Подробнее – по ссылке.
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