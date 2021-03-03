Покойный мэр Харькова Геннадий Кернес за неделю до смерти подписал документы об избрании секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова. Фото этих документов обнародовали в соцсети.

Депутат Харьковского горсовета от партии "Блок Светличной – "Вместе" Игорь Черняк отметил, что эти документы обнародовали впервые. Именно на их основании избрали секретарем Терехова.

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"Предложение, протокол создания и проверки электронной подписи, электронное письмо без текста, но с приложением. Правовую оценку этим документам, так же как и самой процедуре избрания секретаря горсовета, будет предоставлять суд в рамках рассмотрения поданного нами иска", – отметил Игорь Черняк.

Что этому предшествовало