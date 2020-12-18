Смерть Кернеса информационно перебила (в нашем информпространстве) и кадровые вопросы в Верховной Раде, и пресс-конференцию Путина.

Что следует понимать о Харькове сегодня?

Прежде всего, городской совет должен признать сам факт того, что Кернес не сможет выполнять обязанности мэра по причине смерти. И если по каким-либо причинам такого решения не будет, то и новые выборы мэра Харькова не будут назначены. То есть возможно повторение "луцкого прецедента".

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И если команда Кернеса по тактическим соображениям захочет потянуть время, пока не определятся со своим кандидатом, то обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета, представляющий партию Кернеса.

Что показательно: смерть Кернеса информационно перебила (в нашем информпространстве) и кадровые вопросы в Верховной Раде, и пресс-конференцию Путина. Косвенно это говорит о стратегическом значении Харькова для украинской политики, и о доминирующей роли, которую играл Кернес в харьковской политике. Третья причина – усиление роли мэров крупнейших городов Украины в нашем политическом процессе.

Источник: Facebook